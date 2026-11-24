Спецпосланник президента США и его зять Джаред Кушнер признался, что пытался убедить украинского лидера Владимира Зеленского завершить конфликт на Украине ради экономических перспектив республики. Об этом сообщает журнал New York.

По словам Кушнера, он объяснял Зеленскому, что если тот сможет остановить войну и получить надежные гарантии безопасности, то сразу получит возможность переключиться на экономику.

По его мнению, Украина должна четко представлять свое экономическое будущее после окончания войны, и именно на это он старался обратить внимание Зеленского в ходе переговоров.

Ранее стало известно, что журналист Боуз осудил турне Зеленского по Европе.