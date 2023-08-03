Путин: Россия не будет отказываться от импорта

Россия не будет отказываться от импорта, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Ранее президент заявлял о том, что полный отказ от импорта может сказаться на цене и качестве отечественной продукции.

Также Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. По его мнению, это должно стимулировать к выпуску более качественной техники.