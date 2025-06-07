Евросоюз отменяет упрощенные правила торговли с Украиной, и по этой причине украинскую экономику в самом ближайшем будущем ожидает катастрофа. Такую точку зрения высказала немецкая газета Zeit.

Издание заявило, что в ЕС постепенно отменяют ранее принятые правила об упрощенной торговле с Украиной и переходят на прежние положения Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом от 2014 года. Согласно им Киев обязан платить торговые пошлины. Это очень радует некоторые страны, например, Польшу.

«Принятое решение стало серьезным ударом по украинской экономике. Около 60 процентов от общего объема экспорта Украины в прошлом году составляли сельскохозяйственные товары в страны Европы», — указали журналисты.

Это решение ЕС усугубляет и без того тяжелое состояние украинской экономики. Инфляция быстро скакнула до 15%, все это сопровождается нехваткой налоговых поступлений. В бюджете Украины есть явный дефицит, он доходит до 20%. Его восполняют исключительно за счет перечисления средств с Запада.

Ранее по поводу действий Евросоюза высказался венгерский премьер Орбан. По его мнению, в Брюсселе решили, что Киев должен продолжать конфликт. Еврочиновники не соглашаются с инициативой Соединенных Штатов по запуску мирных переговоров. Будапешт, считает он, должен быть готов к тому, что Брюссель будет пытаться втянуть Венгрию в провоенную европейскую коалицию.