Брюссель склоняет киевские власти к продолжению конфликта, а Будапешт, наоборот, выступает за мирное урегулирование ситуации на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы. Они решили, что Украине нужно продолжать войну», — сказал он в своем видеообращении.

Будапешт, считает он, должен быть готов к тому, что Брюссель будет пытаться втянуть Венгрию в провоенную европейскую коалицию».

До этого Орбан заявлял, что Брюсселю следует принять подход Вшингтона к решению украинского конфликта.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил о своей убежденности в победе России в украинском конфликте.