Орбан: в ЕС решили, что Украине нужно продолжать конфликт
Орбан: ЕС выступает за продолжение конфликта на Украине
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Брюссель склоняет киевские власти к продолжению конфликта, а Будапешт, наоборот, выступает за мирное урегулирование ситуации на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы. Они решили, что Украине нужно продолжать войну», — сказал он в своем видеообращении.
Будапешт, считает он, должен быть готов к тому, что Брюссель будет пытаться втянуть Венгрию в провоенную европейскую коалицию».
До этого Орбан заявлял, что Брюсселю следует принять подход Вшингтона к решению украинского конфликта.
Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил о своей убежденности в победе России в украинском конфликте.