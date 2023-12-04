Акушер-гинеколог Ерофеева развеяла миф о пользе йоги для беременных

Женщин нашей страны захлестнула новая мода на восточные практики, включая йогу. Не менее популярна она и у беременных. По словам врача-гинеколога Любови Ерофеевой, перед началом занятий йогой женщине в положении следует проконсультироваться с врачом. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она добавила, что йога может быть опасной в период беременности не только для самой матери, но и для малыша.

По мнению медика, в списке рисков может быть угроза выкидыша, а также расположение органов особым образом.