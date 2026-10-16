«Фактически — вылечить». Эндокринолог Баранов рассказал, как победить диабет второго типа

Диабет второго типа может перейти в полноценную ремиссию при условии радикальной перестройки образа жизни на ранних этапах заболевания. Об этом РИА Новости сообщил врач-эндокринолог и диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Павел Баранов.

Сахарный диабет подразделяется на два типа. Первый тип встречается относительно редко, чаще диагностируется в детском, подростковом или молодом возрасте и развивается стремительно — собственный инсулин не вырабатывается из-за разрушения клеток поджелудочной железы. Второй тип преимущественно выявляется у взрослых и пожилых людей, развивается медленно на фоне генетической предрасположенности, избыточного веса и малоподвижного образа жизни. При этом инсулин производится, однако клетки организма утрачивают к нему чувствительность.

«Если человек уже начал заболевать диабетом второго типа или болеет им небольшое количество лет, при кардинальном изменении образа жизни — снижении процента жира в организме, в том числе висцерального и эктопического, высокой физической активности, увеличении мышечной массы и силы и соблюдении назначенной терапии, можно вывести диабет второго типа в полноценную ремиссию, фактически — вылечить. Однако это потребует титанических усилий и большой работы над собой», — сказал Баранов.

При этом врач предупредил, что при возвращении к нездоровому образу жизни человек вновь может вернуться к диабету.

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