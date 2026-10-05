Батареи включили — голова раскалывается: врач назвала неожиданного виновника

Отопление в доме включили — и вместо долгожданного тепла появилась головная боль. Оказывается, причина может скрываться не в осенней погоде и даже не в перепадах давления, а в воздухе собственной квартиры. Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Говтва рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему после старта отопительного сезона самочувствие иногда резко ухудшается.

По словам специалиста, одна из распространенных причин — резкое изменение микроклимата в помещении. При работающем отоплении воздух становится значительно суше: влажность может опускаться до 20–30% при комфортном для человека уровне около 40–60%.

«Сухой воздух пересушивает слизистые, а духота и перегрев вызывают расширение сосудов головы — отсюда может появляться давящая головная боль», — объяснила Говтва.

При этом батареи не обязательно должны быть раскаленными. Даже умеренное повышение температуры в плохо проветриваемой комнате способно сделать воздух душным. Дополнительными провокаторами могут стать обезвоживание, перепады атмосферного давления, головная боль напряжения, а также резкие запахи и бытовая химия.

Заподозрить именно микроклимат можно по характерному сценарию. Если голова начинает болеть преимущественно в теплой комнате, а на свежем воздухе становится легче, связь с условиями в помещении вполне вероятна. Еще один признак — одновременное появление сухости в носу или першения в горле. Если после проветривания или увлажнения воздуха состояние улучшается, это также говорит в пользу такой причины.

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«Для профилактики важно поддерживать влажность на уровне 40–60%, проветривать помещение, пить достаточно воды и не перегревать комнату. Оптимальной считается температура около 18–22 градусов», — отметила врач.

Помочь может и увлажнение слизистой носа. Кроме того, стоит по возможности избегать резких запахов — в том числе чрезмерного использования бытовой химии и других средств с сильным ароматом.

Однако списывать любую головную боль на батареи не стоит. Если приступы становятся регулярными или сильными, а тем более сопровождаются тошнотой, головокружением, нарушением зрения или другими необычными симптомами, необходимо обратиться к врачу. За такими проявлениями могут стоять состояния, которые требуют отдельной диагностики и лечения.