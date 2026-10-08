Тарелка против стресса. Какие продукты успокаивают нервную систему?

Диетолог Махова: ягоды, орехи и бобовые поддерживают работу нервной системы

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

Раздражительность в конце дня может быть следствием не только переутомления или недосыпа, но и особенностей рациона. Об этом в интервью RT сообщила руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.

Некоторые компоненты растительных продуктов, по словам эксперта, обеспечивают функционирование нервной системы и участвуют в регуляции связи между кишечником и головным мозгом. Их дефицит способен негативно сказаться на памяти, внимании и эмоциональном состоянии.

Махова посоветовала включить в рацион ягоды — чернику, ежевику, тутовник. Орехи и семена, в частности грецкие орехи, лен и чиа, также могут поддерживать работу нервной системы. Бобовые и цельные злаки — нут, чечевица и гречка — содержат вещества, необходимые организму для синтеза серотонина.

Эксперт подчеркнула, что значение имеет не какой-либо отдельный продукт, а систематическое сбалансированное питание. При сохранении подавленности, проблем с памятью или концентрацией в течение длительного времени следует обратиться к врачу.

Ранее врач объяснил, как поддержать организм осенью.

Читайте также

В России стартовал сезон хурмы: диетолог рассказала, как избавить ее от терпкости

В России стартовал сезон хурмы: диетолог рассказала, как избавить ее от терпкости

«Прививка облегчает течение». Кому нужна вакцинация от гриппа?

«Прививка облегчает течение». Кому нужна вакцинация от гриппа?

Осенняя хандра: врач связал упадок сил с дефицитом витамина D

Осенняя хандра: врач связал упадок сил с дефицитом витамина D

Музыка вместо таблеток? Врач — о влиянии звука на сердце

Музыка вместо таблеток? Врач — о влиянии звука на сердце

Сомнологи назвали худшее время для сна

Сомнологи назвали худшее время для сна

Батареи включили — голова раскалывается: врач назвала неожиданного виновника

Батареи включили — голова раскалывается: врач назвала неожиданного виновника

Раком можно заразиться? Врач объяснила, какие вирусы ведут к опухолям

Раком можно заразиться? Врач объяснила, какие вирусы ведут к опухолям

Ученые нашли продукт, который может защитить от деменции

Ученые нашли продукт, который может защитить от деменции

«Копчености — это яд»: врач-уролог объяснил, как нездоровая пища убивает потенцию

«Копчености — это яд»: врач-уролог объяснил, как нездоровая пища убивает потенцию

Норма сахара у пожилых: диетолог перечислила продукты, опасные для людей старше 60 лет

Норма сахара у пожилых: диетолог перечислила продукты, опасные для людей старше 60 лет

Фанатизм в ЗОЖ: врач советует менять образ жизни постепенно

Фанатизм в ЗОЖ: врач советует менять образ жизни постепенно

Кожа может покрыться пятнами: косметолог назвала опасные процедуры осенью

Кожа может покрыться пятнами: косметолог назвала опасные процедуры осенью

Добавьте mosregtoday.ru в избранное