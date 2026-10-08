Тарелка против стресса. Какие продукты успокаивают нервную систему?

Раздражительность в конце дня может быть следствием не только переутомления или недосыпа, но и особенностей рациона. Об этом в интервью RT сообщила руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.

Некоторые компоненты растительных продуктов, по словам эксперта, обеспечивают функционирование нервной системы и участвуют в регуляции связи между кишечником и головным мозгом. Их дефицит способен негативно сказаться на памяти, внимании и эмоциональном состоянии.

Махова посоветовала включить в рацион ягоды — чернику, ежевику, тутовник. Орехи и семена, в частности грецкие орехи, лен и чиа, также могут поддерживать работу нервной системы. Бобовые и цельные злаки — нут, чечевица и гречка — содержат вещества, необходимые организму для синтеза серотонина.

Эксперт подчеркнула, что значение имеет не какой-либо отдельный продукт, а систематическое сбалансированное питание. При сохранении подавленности, проблем с памятью или концентрацией в течение длительного времени следует обратиться к врачу.

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