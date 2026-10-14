Какие продукты помогают поддерживать хорошее настроение: советы невролога

Ни один продукт не способен гарантированно улучшить настроение, однако сбалансированный рацион помогает поддерживать работу мозга и нервной системы. Об этом RT рассказал невролог «СМ-Клиники» Артем Барышев.

Врач рекомендовал включать в меню рыбу, яйца, птицу, молочные продукты и бобовые — источники белка, необходимого для синтеза нейромедиаторов. Крупы, овощи и цельнозерновой хлеб помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы, тогда как избыток сладостей может сопровождаться упадком сил и раздражительностью.

Полезными источниками омега-3 и других питательных веществ специалист назвал жирную морскую рыбу, орехи, семена и растительные масла. В частности, грецкие орехи, миндаль, кешью и фисташки содержат вещества, важные для нервной системы. Рекомендуемая порция орехов составляет около 20–30 г в день.

Овощи, фрукты, ягоды и ферментированные продукты также могут быть частью полноценного рациона. При этом врач предостерег от самостоятельного приема витаминных добавок без подтвержденного дефицита и от попыток лечить тревогу или депрессию отдельными продуктами.

Для хорошего самочувствия важны регулярное питание и достаточное потребление воды. Избыток кофеина может усиливать тревожность и нарушать сон, а алкоголь — ухудшать качество отдыха и эмоциональное состояние.

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