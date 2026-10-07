«Банка квашеной капусты вместо аптечки». Как ферменты влияют на иммунитет?

Нутрициолог Дивинская: ферментированные продукты укрепляют иммунитет осенью

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Осенью, когда организму особенно нужна поддержка, а рацион требует пересмотра в пользу продуктов с витаминами и микроэлементами, стоит обратить внимание на квашеную капусту. Об этом aif.ru рассказала нутрициолог Анна Дивинская.

По ее словам, квашеная капуста — это тот редкий случай, когда народная привычка совпала с наукой. Эксперимент показал, что у людей, которые длительное время употребляли ферментированные продукты (йогурт, кефир, кимчи, квашеные овощи, рассольные напитки, комбучу), снизилось количество 19 воспалительных белков в крови, а иммунные клетки четырех типов перестали работать в режиме повышенной готовности.

Специалист отметила, что лучше брать капусту, квашенную на соли, без уксуса и не пастеризованную. Однако следует помнить о количестве соли в продукте.

Ранее сообщалось о том, что растворимая клетчатка помогает снизить уровень холестерина.

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