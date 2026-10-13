«Уплотнение без боли — повод для тревоги»: врач назвала ранние признаки рака груди

Хирург-маммолог Мурманского областного онкологического диспансера Наталья Давыденкова в беседе с журналистами РИА Новости сообщила, что безболезненное уплотнение в молочной железе, не сопровождающееся ухудшением самочувствия, может оказаться первым признаком онкологического заболевания.

Специалист уточнила, что еще одним возможным симптомом болезни является так называемый «синдром площадки» — незначительное углубление на кожном покрове груди, по внешнему виду напоминающее ямку. Обнаружить подобное изменение женщина иногда может самостоятельно, осматривая себя перед зеркалом с поднятыми вверх руками.

Давыденкова обратила внимание, что часть пациенток откладывает визит к врачу, полагая, что уплотнение или изменение кожи пройдет без медицинского вмешательства. Как следствие, в ряде случаев болезнь диагностируют на поздних стадиях. Для своевременного выявления патологии врач рекомендовала проводить обследования молочных желез с учетом возраста, индивидуальных факторов риска и назначений лечащего специалиста.

Ранее сообщалось о том, что новый маммограф запустили в Сергиево-Посадской больнице.