«Очень важный показатель». Летальность онкопациентов в России снизилась до 16,6%

Одногодичная летальность среди онкологических пациентов в России уменьшилась на семь процентных пунктов за десятилетие. Об этом РИА Новости сообщил главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

Одногодичная летальность представляет собой долю пациентов со злокачественными новообразованиями, скончавшихся в течение первого года после постановки диагноза.

«В 2015 году одногодичная летальность составляла 23,6%, а по итогам 2025 года показатель снизился до 16,6%, то есть на семь процентных пунктов. Причем это не изменение одного года, а последовательная тенденция», — приводит агентство слова Каприна.

Специалист отметил, что в России наблюдается устойчивая положительная динамика по данному показателю. По его оценке, для онкологической службы он имеет принципиальное значение.

«На него влияет целый комплекс факторов, начиная от того, насколько рано мы выявляем заболевание и как быстро пациент проходит диагностику и начинает лечение, до того, насколько доступны современные хирургические, лекарственные и лучевые методы. И полученные данные, безусловно, свидетельствуют об улучшении результатов оказания онкологической помощи», — резюмировал Каприн.

Ранее главный онколог Минздрава перечислил методы лечения рака, которых не было еще вчера.