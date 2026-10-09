«Даже одна ночь без сна бьет по глазам»: чем опасен недосып

Одна бессонная ночь способна временно ухудшить четкость зрения и вызвать сухость, жжение и покраснение глаз. Об этом RT рассказала профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

По словам специалиста, при недосыпании снижается выработка слезы и нарушается стабильность слезной пленки. Поверхность глаза быстрее пересыхает, а изображение может периодически становиться размытым. При регулярном недостатке сна повышается риск обострения синдрома сухого глаза, предупредила офтальмолог.

Шилова отметила, что после одной бессонной ночи неприятные ощущения обычно проходят после полноценного отдыха. Большинству взрослых, по ее словам, необходимо около 7–9 часов сна в сутки. Эксперт также указала, что недосып снижает концентрацию внимания и скорость обработки зрительной информации. Из-за этого человеку становится сложнее долго работать с мелкими деталями, читать и сосредоточиваться на экране.

Для профилактики проблем с глазами специалист посоветовала соблюдать режим сна, делать перерывы при работе за компьютером и чаще моргать. При выраженной сухости Шилова рекомендовала использовать увлажняющие капли без консервантов с учетом состояния глаз и не пытаться компенсировать недосып кофе или энергетиками. Если после полноценного отдыха зрение остается затуманенным, появляются боль, сильное покраснение или светобоязнь, следует обратиться к офтальмологу. При внезапном ухудшении зрения помощь нужна незамедлительно, подытожила она.

Ранее офтальмолог Шилова сообщила о том, что изменение цвета глаз у взрослых связано с травмами.