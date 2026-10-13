«Кофе — не волшебная профилактика деменции»: 2–3 чашки в день снижают риск на 18%

Умеренное потребление кофе — не более двух-трех чашек в день — может снижать риск развития деменции, сообщил РИА Новости кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин.

По словам специалиста, исследования показывают, что у людей, выпивающих 2–3 чашки кофе ежедневно, риск деменции на 18% ниже, чем у тех, кто практически отказывается от этого напитка.

«Я часто рассказываю пациентам о пользе кофе, но речь идет именно об умеренном потреблении. Важно, что преимущество касается не только объективных диагнозов, но и субъективных жалоб: те, кто пил 2–3 чашки в день, реже замечали ухудшение памяти и внимания. Тесты показывали у них небольшое, но стабильное преимущество в когнитивных функциях», — отметил Утин.

Врач подчеркнул, что превышение этой нормы — от четырех чашек и более — дополнительной пользы не приносит. Декофеинизированный кофе также не снижает риски ухудшения когнитивных функций.

Кроме того, Утин уточнил, что пить кофе следует только в первой половине дня. Употребление напитка во второй половине может негативно сказаться на продолжительности и качестве сна.

«А это критично: лимфатическая система — главный механизм очистки мозга — активно работает во время глубокого сна. Хроническое нарушение сна из-за вечернего кофе теоретически может способствовать ухудшению когнитивных функций», — пояснил кардиолог.

Он добавил, что не стоит переоценивать эффект от кофе, поскольку этот напиток не является волшебной профилактикой деменции, а представляет собой лишь один из элементов общей стратегии поддержания здоровья мозга. По словам Утина, гораздо более сильное влияние на риск деменции оказывают контроль артериального давления, уровня липидов и сахара в крови, регулярная физическая активность, качественный сон, социальная вовлеченность и постоянное обучение.

Ранее сообщалось о том, что засыпание после полуночи грозит диабетом и деменцией.