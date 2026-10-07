Окно на ночь лучше закрыть? Врач объяснила, когда холодный воздух вредит

С наступлением холодов многие начинают закрывать окна на ночь из страха простудиться. Однако само по себе открытое окно здоровому человеку не навредит — наоборот, свежий воздух может сделать сон комфортнее. Проблемы начинаются, когда спальня превращается в холодную комнату, а человек всю ночь мерзнет. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Говтва.

По словам специалиста, ориентироваться стоит прежде всего не на температуру за окном, а на то, насколько холодно становится в спальне. Комфортной температурой для сна считается примерно 18–20 °C. Если после проветривания она сохраняется, закрывать окно только из-за осенней прохлады необязательно.

«Если температура в спальне опускается ниже 16–17 °C, а вы чувствуете, что замерзаете, — окно лучше прикрыть или оставить на микропроветривании», — объяснила Говтва.

Еще один важный фактор — сквозняк. Постоянный поток холодного воздуха прямо на голову или тело спящего может привести к переохлаждению и нарушить сон. Поэтому оставлять окно настежь при сильном ветре, дожде или температуре ниже нуля врач не рекомендует. При этом распространенное представление, что открытое окно само по себе вызывает простуду, неверно.

«Сам по себе холод не "заражает" — простуду вызывают вирусы. Но переохлаждение ослабляет местную защиту слизистых оболочек носа и горла, из-за чего вирусам проще проникнуть в организм», — отметила терапевт.

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Особенно осторожными стоит быть маленьким детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. При болезнях сердца и сосудов, бронхиальной астме, хроническом бронхите, заболеваниях почек, ревматологических и аутоиммунных заболеваниях переохлаждение может спровоцировать ухудшение состояния.

Есть и простой бытовой ориентир: если человек просыпается ночью от холода, у него появляется озноб, мышечная скованность или становится трудно заснуть, терпеть ради «закаливания» не стоит. Окно лучше прикрыть и согреться. Оптимальный вариант — проветрить спальню перед сном, а затем оставить окно на микропроветривании или слегка приоткрытым, если температура позволяет. При этом поток воздуха не должен идти непосредственно на спящего.

«Если вы или ребенок замерзли ночью, проснулись с ознобом — окно лучше прикрыть, а не "терпеть ради свежего воздуха"», — подчеркнула Говтва.

Если после холодных ночей появились насморк, боль в горле или кашель либо обострилось хроническое заболевание, врач рекомендует не списывать все на погоду и не заниматься самолечением.