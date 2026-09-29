Диспансеризация в ходу: каждый пятый житель Рязани следит за здоровьем близких

Ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября, СберСтрахование провело исследование среди жителей 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек. В Рязани опрос выявил обнадеживающую тенденцию: 22% горожан рассказали, что их друзья и близкие активно следят за своим здоровьем, что на шесть процентных пунктов больше, чем годом ранее. Этот тренд особенно заметен среди молодых людей в возрасте 18–30 лет (35%), а самые высокие показатели приверженности здоровому образу жизни зафиксированы в Иркутске и Пензе (по 39%), Севастополе (35%) и Кирове (33%). Об этом сообщает издание 7info .

Более того, за последние два года диспансеризацию прошли 75% рязанцев — на 28 п.п. больше, чем годом ранее, и это один из лучших результатов среди всех городов исследования.

Что стоит за этими цифрами? Согласно опросу, каждый седьмой респондент (14,5%) боится проблем с сердцем и сосудами — инфаркта и инсульта, а каждый второй (51,7%) испытывает тревогу из-за онкологии. Такие страхи подталкивают людей к более внимательному отношению к своему организму. Однако одних чекапов недостаточно: важную роль играет повседневный образ жизни. Свежие овощи и фрукты не реже нескольких раз в неделю едят 85% рязанских семей (в прошлом году таких было 78%), а регулярной физической нагрузке уделяют внимание 26% опрошенных — на 6 п.п. больше, чем в 2025 году. Эти сдвиги свидетельствуют о том, что люди начинают воспринимать здоровье как инвестицию в качество и продолжительность жизни.

Тем не менее расслабляться рано. Отказ от вредных привычек дается не всем: 38% жителей Рязани употребляют алкоголь не реже раза в месяц, а 20% регулярно курят сигареты, электронные устройства или вейпы. Это создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, сводя на нет часть усилий по профилактике. Как отметила Наталья Харина, директор медицинского страхования СберСтрахования, многие нарушения в работе организма, включая сердечно-сосудистые, могут долго развиваться незаметно. Поэтому важно не ждать ухудшения состояния, а регулярно посещать врачей — особенно при хронических заболеваниях. По данным исследования, 29% опрошенных ходят к специалистам примерно раз в месяц, 10% — несколько раз в месяц, а 41% — не реже нескольких раз в год. Но даже внимательное отношение к самочувствию не исключает риск серьезного диагноза, поэтому стоит заранее продумать, какая помощь может потребоваться и как ее получить.

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка, добавила, что здоровые привычки — хорошая основа для долгой активности, но ограничиваться ими нельзя. Важно вовремя подключать медицинское наблюдение, и страховые программы могут стать здесь надежным подспорьем: они покрывают не только лечение, но и связанные с ним поездки, снижая финансовую нагрузку на семью в сложный период. В Рязани внимание к здоровью растет, и все больше горожан делают визиты к врачам частью своей рутины.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье завершилась акция «Проверь свое здоровье в парке».