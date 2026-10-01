Новые правила: с октября стоматологи в РФ обязаны обезболивать пациентов

Врач Дьячкова: стоматологи обязаны проводить болезненные процедуры с анестезией

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

С октября в России вступает в силу требование об обязательном обезболивании при оказании стоматологической помощи. Звучит так, будто перед любой процедурой — даже обычным осмотром — пациенту теперь обязаны сделать укол. Но на деле, как пояснила в беседе с радио Sputnik врач-ортодонт, кандидат медицинских наук Яна Дьячкова, речь идет о другом: если манипуляция может причинить боль, она должна проводиться с анестезией.

По ее словам, никто не будет колоть обезболивающее там, где в нем нет нужды — например, при диагностике, ортодонтических манипуляциях или поверхностных процедурах.

Врач подчеркнула, что для современной стоматологии это не революция, а закрепление того, что давно стало нормой. Удаление зуба, имплантация, лечение глубокого кариеса или работа с пульпой — все это и так сопровождалось адекватным обезболиванием в клиниках, работающих по актуальным протоколам. Новое требование скорее формализует сложившуюся практику и задает единый стандарт для всех учреждений, включая те, где подход к анестезии мог быть менее последовательным.

Главный смысл нововведения — психологический. Дьячкова убеждена, что для пациентов со страхом перед стоматологом это изменение действительно значимо. Один из сильнейших барьеров — не сама боль, а ожидание: «А что, если будет больно, а мне придется терпеть?». Когда пациент знает, что болезненную процедуру без обезболивания проводить не имеют права, у него появляется ощущение безопасности. Впрочем, анестезия сама по себе страх не снимает: человек может бояться укола, звука бормашины, запахов или просто нести в себе негативный опыт прошлого лечения. Поэтому, по мнению врача, хороший прием — это не только обезболивание, но и разговор: объяснение, что происходит, договоренность о стоп-сигнале, ощущение контроля.

На стоимости лечения нововведение напрямую не отразится. Обезболивание болезненных манипуляций и раньше входило в стандартную практику, поэтому для клиники, работающей по современным протоколам, себестоимость обычного лечения вряд ли изменится. Дополнительные расходы на оснащение кабинетов и соблюдение новых требований возможны, но это не означает, что цена каждой пломбы или хирургического вмешательства автоматически вырастет на фиксированную сумму.

Ранее стоматолог Апанасова предупредила об опасности проглатывания большого количества пасты.

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