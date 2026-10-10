Можно ли ходить в баню при простуде? Врач объяснил, почему опасно «пропотеть»

Посещение бани во время простуды не помогает быстрее выздороветь и может ухудшить состояние заболевшего. Попытки избавиться от инфекции с помощью обильного потоотделения не имеют лечебного эффекта, а высокая температура создает дополнительную нагрузку на организм. Об этом RT рассказал терапевт Шота Каландия.

По словам специалиста, распространенное представление о том, что простуду можно «выгнать» через пот, ошибочно. Потоотделение необходимо организму прежде всего для регулирования температуры тела, а не для избавления от вирусов.

В бане под воздействием высокой температуры расширяются кровеносные сосуды, учащается сердцебиение и усиливается выделение пота. Вместе с ним организм теряет жидкость, что особенно нежелательно во время болезни.

Если у человека повышена температура, присутствуют слабость или признаки обезвоживания, дополнительная тепловая нагрузка может привести к головокружению и даже обмороку. Особую осторожность необходимо соблюдать людям с заболеваниями сердца и сосудов, поскольку посещение парной способно вызывать колебания артериального давления.

Каландия подчеркнул, что температура воздуха в бане не позволяет уничтожить вирусы внутри дыхательных путей. Поэтому даже интенсивное потоотделение не означает, что инфекция отступает или выздоровление ускоряется.

Иногда теплый влажный воздух действительно может временно облегчать носовое дыхание. Однако уменьшение заложенности носа не свидетельствует об устранении причины заболевания.

Вместо посещения парной врач рекомендует при удовлетворительном самочувствии ограничиться непродолжительным теплым душем. При этом не следует проводить паровые ингаляции над кипятком, поскольку подобные процедуры создают риск ожогов.

Отсутствие повышенной температуры также не делает посещение бани безопасным. Человек с насморком, кашлем или болью в горле может продолжать распространять респираторную инфекцию.

В общественных банях риск передачи вируса сохраняется не только непосредственно в парной, но и в раздевалках, душевых и комнатах отдыха. Высокая температура воздуха сама по себе не гарантирует защиты окружающих от заражения.

Отдельно терапевт предостерег от приема жаропонижающих препаратов специально перед походом в баню. Такие лекарства могут временно улучшить самочувствие, однако не означают, что организм восстановился после болезни.

Не рекомендуются во время ОРВИ и контрастные процедуры, включая погружение в ледяную воду, обливание холодной водой и растирание снегом. Дополнительные риски создает употребление алкоголя в сочетании с высокой температурой.

Возвращаться к посещению бани Каландия советует только после выздоровления, когда исчезнут острые симптомы и восстановится переносимость привычных физических нагрузок.

При этом даже отсутствие температуры в течение суток не всегда свидетельствует о готовности организма к подобным процедурам. Если сохраняются слабость или головокружение, посещение парной лучше отложить.

Первый поход в баню после болезни врач рекомендует сделать щадящим: сократить продолжительность пребывания в парной, отказаться от экстремально высоких температур и избегать резкого охлаждения организма.