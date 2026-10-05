«У них больше белого вещества». Что не так с мозгом у детей с лишним весом?

«Избыточная масса тела ассоциируется с заболеваниями сердца и сосудов. Артериальная гипертензия у таких детей развивается гораздо чаще и быстрее. Также у детей с избыточной массой тела часто бывает астма, и она хуже поддается лечению, чем у детей с нормальной массой тела», — сказала эксперт.