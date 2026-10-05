«У них больше белого вещества». Что не так с мозгом у детей с лишним весом?
Педиатр Намазова-Баранова: дети с лишним весом чаще болеют астмой и хуже учатся
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Дети с лишним весом чаще сверстников страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и астмой, а также отстают в школе. Об этом РИА Новости рассказала президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.
«Избыточная масса тела ассоциируется с заболеваниями сердца и сосудов. Артериальная гипертензия у таких детей развивается гораздо чаще и быстрее. Также у детей с избыточной массой тела часто бывает астма, и она хуже поддается лечению, чем у детей с нормальной массой тела», — сказала эксперт.
Она уточнила, что когнитивные способности у детей с избыточной массой тела хуже, особенно по математике, чем у их сверстников с нормальным весом.
«И наши последние научные исследования объясняют это: впервые на большой популяции российских детей было доказано, что строение мозга у "пышных" детей другое по сравнению с их сверстниками с нормальным или недостаточным весом, — у них больше белого вещества», — отметила Намазова-Баранова.
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