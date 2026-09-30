Почему сон портится с возрастом: эксперты назвали причины

В среднем возрасте сон становится более поверхностным и прерывистым. Об этом сообщает издание Health.

Одна из причин — естественные изменения циркадных ритмов. С возрастом организм раньше сигналит о времени сна и пробуждения. Продолжительность глубокого сна сокращается, а ночных пробуждений становится больше. На качество отдыха влияют и хронические заболевания, боль, некоторые лекарства — в том числе отдельные антидепрессанты и бета-блокаторы.

У женщин нарушения сна в этом возрасте нередко связаны с гормональными изменениями во время перименопаузы и менопаузы. Также могут давать о себе знать снижение уровня мелатонина и расстройства сна: апноэ, синдром беспокойных ног, бессонница. Дополнительные факторы — изменения образа жизни и повышенная нагрузка. Недостаток активности, нерегулярный график, рабочие и семейные обязанности, переживания из-за финансов, отношений, взрослых детей или стареющих родителей мешают полноценному отдыху.

При этом плохой сон сам усиливает тревогу и заставляет человека больше беспокоиться на следующий день. Получается замкнутый круг. Так что если вы заметили, что стали спать хуже — это не просто возраст, а сигнал разобраться в причинах. И, возможно, что-то изменить.

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