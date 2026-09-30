«Прививка облегчает течение». Кому нужна вакцинация от гриппа?

Врач Семейкина: вакцинация от гриппа необходима детям и людям старше 60 лет

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Прививку от гриппа в первую очередь следует делать детям, пожилым гражданам и пациентам с хроническими заболеваниями, сообщила РИА Новости заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

«Особенно необходима прививка от гриппа маленьким детям, у которых иммунитет находится в процессе формирования, детям постарше с ослабленным иммунитетом и имеющим хронические заболевания, так как вакцинация облегчает течение заболевания и снижает риски развития различных осложнений», — сказала она.

По словам врача, вакцинация против гриппа особенно необходима и часто болеющим ОРВИ взрослым, а также людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями дыхательной и центральной нервной систем, почек. Также в зоне риска — больные сахарным диабетом, хронической анемией, аллергией, врожденным и приобретенным иммунодефицитом.

Семейкина отметила, что рекомендуется делать прививки школьникам, женщинам во втором и третьем триместре беременности, людям старше 60 лет и тем, кто по роду своей деятельности может столкнуться с больными гриппом в профессиональной среде — медикам, студентам, педагогам, работникам коммунальной сферы и сферы обслуживания, транспорта, военнослужащим.

Ранее врач Умнов сообщил, что жирная рыба и кисломолочные продукты полезны для иммунитета.

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