«Прививка облегчает течение». Кому нужна вакцинация от гриппа?

Прививку от гриппа в первую очередь следует делать детям, пожилым гражданам и пациентам с хроническими заболеваниями, сообщила РИА Новости заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

«Особенно необходима прививка от гриппа маленьким детям, у которых иммунитет находится в процессе формирования, детям постарше с ослабленным иммунитетом и имеющим хронические заболевания, так как вакцинация облегчает течение заболевания и снижает риски развития различных осложнений», — сказала она.

По словам врача, вакцинация против гриппа особенно необходима и часто болеющим ОРВИ взрослым, а также людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями дыхательной и центральной нервной систем, почек. Также в зоне риска — больные сахарным диабетом, хронической анемией, аллергией, врожденным и приобретенным иммунодефицитом.

Семейкина отметила, что рекомендуется делать прививки школьникам, женщинам во втором и третьем триместре беременности, людям старше 60 лет и тем, кто по роду своей деятельности может столкнуться с больными гриппом в профессиональной среде — медикам, студентам, педагогам, работникам коммунальной сферы и сферы обслуживания, транспорта, военнослужащим.

Ранее врач Умнов сообщил, что жирная рыба и кисломолочные продукты полезны для иммунитета.