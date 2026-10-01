Гастроэнтеролог Брансон раскрыл опасную продолжительность запора

Гастроэнтеролог Брансон: запор дольше недели требует визита к врачу

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Гастроэнтеролог Брайан А. Брансон определил, какую продолжительность запора следует считать поводом для обращения к врачу. Его рекомендации приводит издание The Healthy.

По словам специалиста, медицинская консультация необходима, если опорожнение кишечника не происходит в течение недели или дольше. Кроме того, насторожить должны сопутствующие симптомы — болевые ощущения и вздутие в области живота, повышение температуры, озноб, рвота, невозможность отхождения газов, а также резкое снижение массы тела или примеси крови в стуле.

Для нормализации работы желудочно-кишечного тракта Брансон советует придерживаться сбалансированного рациона. В меню следует включать нежирный белок, свежие фрукты и овощи, а также продукты из цельного зерна.

«Кроме того, повышенное потребление воды и клетчатки являются наиболее важными факторами, способствующими нормальному режиму работы кишечника», — отметил врач.

Регулярная физическая активность, по его словам, также помогает стимулировать своевременную дефекацию.

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