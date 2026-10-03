Тошнит и болит живот: какую ошибку вы совершаете при приеме железа

Препараты с железом часто становятся частью лечения при его дефиците, однако у некоторых людей их прием сопровождается неприятными ощущениями. Тошнота, боль в животе и металлический привкус могут заставить человека отказаться от терапии. Терапевт Санджар Юнусов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему возникают побочные эффекты и как сделать прием железа более комфортным.

Как правильно принимать железо?

Натощак железо усваивается лучше, однако такой способ приема может хуже переноситься желудком. Если после появляется тошнота, врач порекомендовал принимать его во время или после еды. Со временем желудок может адаптироваться, после чего можно обсудить переход на прием натощак.

Какие продукты мешают усвоению железа?

Некоторые продукты и напитки могут снижать эффективность усвоения железа. К ним относятся кофе и чай, молочные продукты, а также продукты с фитиновой кислотой, в частности отруби и необработанные злаки.

«Разделите прием железа и этих продуктов на 2 часа. Витамин C, наоборот, помогает — запивайте водой с лимоном или апельсиновым соком», — отметил терапевт.

Что делать, если после железа болит живот?

Если препарат вызывает сильную тошноту или дискомфорт, врач посоветовал обсудить изменение схемы приема. В частности, можно снизить разовую дозу, разделить прием на несколько частей и принимать препарат после еды.

С врачом можно обсудить замену формы железа. При сильных болях специалист рекомендует прекратить прием и обратиться за медицинской помощью.

Какие формы железа переносятся легче?

По словам Юнусова, существуют формы железа, которые могут переноситься лучше. К ним он относит хелатное железо, в частности бисглицинат, липосомальное железо и полимальтозный комплекс. Сульфат и фумарат железа стоят дешевле, но, как добавил специалист, чаще вызывают побочные эффекты.

Как долго нужно принимать железо?

Восполнение дефицита обычно занимает от трех до шести месяцев. При некоторых состояниях этот срок может увеличиваться, поскольку усвоение железа происходит хуже. Контрольные показатели можно оценивать с помощью общего анализа крови и ферритина через четыре-шесть недель после начала терапии.

Почему нельзя прекращать прием резко

Нормализация гемоглобина еще не всегда означает, что запасы железа в организме полностью восстановлены. Поэтому терапия может продолжаться и после улучшения показателей крови.

«Железо нужно накопить в депо (ферритин), а не просто поднять гемоглобин», — объяснил Юнусов.

После нормализации анализов прием обычно продолжают еще два-три месяца в поддерживающей дозе. Это помогает восполнить запасы железа и снизить риск повторного дефицита.