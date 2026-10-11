Насморк не проходит неделями: почему осенью виновата может быть домашняя пыль

Заложенность носа, постоянное чихание и кашель осенью не всегда свидетельствуют о простуде. Иногда причиной неприятных симптомов становится аллергия на домашнюю пыль, которая может обостряться с наступлением холодов. Особенно благоприятные условия для размножения пылевых клещей создаются в помещениях с повышенной влажностью. Об этом « Газете.Ru » рассказала врач-аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ирина Манина.

По словам специалиста, осенью многие люди начинают жаловаться на симптомы, напоминающие респираторную инфекцию. Однако если температура тела остается нормальной, а насморк и покашливание сохраняются неделями, стоит задуматься об аллергической природе заболевания.

Одним из распространенных бытовых аллергенов являются микроскопические клещи, обитающие в домашней пыли. Среди них встречаются Dermatophagoides pteronyssinus и Dermatophagoides farinae.

Эти организмы активно размножаются в условиях повышенной влажности. По словам Маниной, благоприятная среда для них формируется при влажности воздуха выше 50% и температуре около +18…+20 градусов.

Подобные условия нередко возникают в квартирах осенью, когда на улице становится прохладнее, а отопительный сезон еще не начался или температура в помещениях остается умеренной.

Врач объяснила, что летом ультрафиолетовое излучение частично ограничивает активность пылевых клещей. С наступлением осени условия для их размножения могут улучшаться, а период повышенной активности продолжается зимой и ранней весной.

При этом аллергическую реакцию вызывают не столько сами клещи, сколько содержащиеся в их частицах и продуктах жизнедеятельности вещества. Попадая в воздух вместе с пылью, они могут провоцировать раздражение слизистых оболочек у чувствительных людей.

Дополнительным фактором становится сезонная смена гардероба. Осенью россияне достают из шкафов теплую одежду, пледы и другие вещи, которые долго находились на хранении.

При встряхивании тканей и перекладывании вещей в воздух поднимаются скопившиеся частицы пыли. Особенно заметной такая проблема может оказаться при использовании шерстяных изделий и текстиля, который долго не стирали.

Аллерголог подчеркнула, что отличить бытовую аллергию от обычной простуды бывает непросто. Однако существуют характерные особенности, на которые стоит обратить внимание.

При аллергической реакции симптомы могут развиваться постепенно и сохраняться продолжительное время. Человека беспокоят заложенность носа, зуд, частое чихание и периодический кашель, но выраженного повышения температуры обычно нет.

В отличие от острой инфекции, аллергия может протекать без сильной боли в горле и общего недомогания. При этом неприятные ощущения способны усиливаться после уборки, контакта с пыльными вещами или длительного пребывания в определенном помещении.

Особенно внимательно к таким проявлениям следует относиться семьям с детьми, людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы и ЛОР-органов, а также курильщикам.

По словам Маниной, осенью ситуацию дополнительно осложняет сезонный рост респираторных инфекций. Повреждение и раздражение слизистых оболочек могут усиливать чувствительность дыхательных путей к аллергенам.

Чтобы уменьшить количество домашней пыли, специалист рекомендует провести генеральную уборку. Особое внимание следует уделить шторам, мягкому текстилю, труднодоступным участкам мебели и местам скопления пыли.

Сезонные вещи, которые не используются постоянно, лучше хранить в герметичных упаковках. Это поможет уменьшить накопление пыли на одежде и других текстильных изделиях.

Отдельно врач обратила внимание на микроклимат в квартире. С началом отопительного сезона воздух становится суше, что может вызывать дискомфорт и пересыхание слизистых оболочек.

Для поддержания комфортных условий Манина советует следить за работой вентиляции и при необходимости использовать увлажнитель воздуха. При этом важно не допускать чрезмерной влажности, поскольку она создает благоприятную среду для пылевых клещей.