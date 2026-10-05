«Оземпик» из холодильника: врач назвала продукты, которые снижают аппетит без уколов

Пока одни ищут спасение от лишнего веса в дорогих и труднодоступных инъекциях вроде «Оземпика», наука напоминает, что природа уже создала работающий механизм контроля аппетита. Выработку гормона GLP-1, который напрямую отвечает за чувство сытости и стабильный уровень сахара в крови, можно запустить естественным путем с помощью обычной аминокислоты — триптофана. Об этом « Вечерней Москве » рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, весь секрет кроется в биохимии: попадая в организм из пищи, триптофан преобразуется в индол, который, в свою очередь, стимулирует рост клеток кишечника, продуцирующих те самые глюкагоноподобные пептиды GLP-1 и GLP-2. Эти вещества не просто регулируют уровень глюкозы и дают команду на выделение инсулина, но и передают в мозг четкий сигнал о том, что желудок полон, попутно замедляя опустошение кишечника.

Медик добавила, что тем не менее последствия такого естественного подхода гораздо шире простого контроля веса. Природные пептиды работают изнутри, мягко настраивая пищеварение, тогда как синтетический «Оземпик» грубо бьет по рецепторам в мозге, что не всегда проходит бесследно для организма. Более того, индол, содержащийся в крестоцветных овощах, укрепляет слизистые оболочки и снижает воспаление, создавая среду, где полезные бактерии не дают развиваться дисбактериозу. А это критически важно, ведь дисбактериоз бьет по нервной системе, провоцируя выброс гормона стресса — кортизола, который неизбежно повышает глюкозу и отправляет лишние калории прямиком в жировые депо.

По ее мнению, тарелка индейки, порция творога или горсть орехов обеспечивают плавную выработку гормонов сытости, выравнивают гормональный фон и помогают постепенно снижать вес без аптечного допинга. Здоровый кишечник, свободный от дисбактериоза, перестает бомбить организм кортизолом, а мозг перестает требовать бесконечных перекусов. Так что для контроля аппетита не обязательно бежать в аптеку за семаглутидом — достаточно просто включить в рацион молочные продукты, мясо птицы, рыбу, яйца, бобовые и семена, чтобы биохимия организма начала работать на вас, а не против вас.

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