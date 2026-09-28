Ученые нашли ягоду, которая замедляет старение кожи

Экстракт черники уменьшил признаки старения кожи у крыс, которых долго кормили сильно обжаренной пищей. Об этом сообщает журнал Nutrients.

В течение 16 месяцев крысы получали рацион с высоким содержанием конечных продуктов гликирования (AGE) — соединений, которые образуются при приготовлении пищи при высокой температуре. Часть животных ежедневно дополнительно получала экстракт европейской черники, богатый антоцианами. Рацион с большим количеством AGE ускорял старение кожи: у животных накапливалось больше продуктов гликирования в крови и коже, уменьшалась толщина эпидермиса и рогового слоя, повышались показатели клеточного старения.

Экстракт черники частично предотвращал эти изменения. У получавших его животных накапливалось меньше AGE, лучше сохранялась структура кожи, менее выраженными были признаки клеточного старения. Кроме того, черника частично восстанавливала нарушенный обмен жиров в коже, в том числе соединений, необходимых для поддержания защитного барьера. Одновременно снижалась активность процессов, связанных с воспалением.

Авторы считают, что антоцианы, содержащиеся в чернике, могут защищать кожу от последствий накопления продуктов гликирования. Так что черника — это не только вкусная ягода, но и потенциальный помощник в борьбе за молодость кожи.

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