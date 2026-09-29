«Организм не успевает восстановиться»: к чему приводит сон после полуночи?

Сомнологи: засыпание после полуночи грозит диабетом и деменцией

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Сомнологи Алекс Димитриу и Челси Роршайб указали на наиболее неблагоприятное, по их оценке, время для отхода ко сну. Своим мнением они поделились в разговоре с изданием Eating Well.

Медики пришли к единому выводу: засыпание после полуночи сбивает циркадные ритмы организма, отражается на ключевых фазах сна и может повышать вероятность возникновения отдаленных проблем со здоровьем. Как отметила Роршайб, у людей, регулярно засыпающих после полуночи, возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения, слабоумия и депрессии. Со временем постоянный поздний отход ко сну способен привести к хронической бессоннице.

Димитриу пояснил, что подобные нарушения связаны с выработкой мелатонина и кортизола — гормонов, которые помогают организму заснуть и проснуться. Сомнолог добавил, что позднее засыпание нарушает фазу медленного сна, в течение которой организм восстанавливается и закрепляются воспоминания. Глубокий сон, подчеркнул он, приходится преимущественно на первую половину ночи, а значит, чем позже человек ложится, тем меньше его остается.

Ранее сомнолог Равула посоветовал убрать телевизор из спальни.

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