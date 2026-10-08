«Сельдь вместо лимона». Врач назвала продукты для иммунитета: что еще стоит добавить в рацион?

Врач Ступак: мед, имбирь и чеснок не повышают иммунитет

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Врач-нутрициолог Олеся Ступак заявила, что защитные свойства меда, имбиря и чеснока преувеличены. Продукты, которые поддерживают работу иммунной системы, она перечислила в беседе с aif.ru.

Ступак отметила, что питание не способно напрямую укрепить иммунитет, однако оно снабжает организм белком, витаминами и микроэлементами, необходимыми для его стабильного функционирования. В осенний рацион специалист рекомендовала включить жирную рыбу, кисломолочные и ферментированные продукты, овощи и ягоды с высоким содержанием витамина С, а также источники белка и цинка.

Отдельное внимание Ступак призвала уделить жирной рыбе — сельди, скумбрии, лососю и сардинам.

«Чтобы поддержать иммунитет, достаточно есть жирную рыбу два раза в неделю», — рассказала врач.

Она добавила, что для улучшения защитных функций организма также полезны кефир, натуральный йогурт, творог и квашеная капуста.

Дополнить рацион специалистка посоветовала орехами, семечками и нерафинированными растительными маслами, содержащими витамин Е, селен и полезные жиры. При этом чеснок, имбирь, мед и лимон тоже могут присутствовать в этом рационе, но они не заменят сбалансированное питание и вакцинацию от гриппа, подчеркнула врач.

Ранее сообщалось о том, что квашеная капуста содержит 27 калорий и укрепляет иммунитет.

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