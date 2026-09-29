Офтальмолог назвал норму черники для здоровья глаз

Врач признал: черника действительно содержит полезные для глаз вещества. В ней есть антоцианы — природные пигменты с антиоксидантными свойствами. Они защищают клетки от окислительного стресса, поддерживают работу сосудов и участвуют в защите тканей сетчатки. Однако, подчеркнул Гусев, ни черника, ни другие продукты не помогут вылечить близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Эти состояния связаны с особенностями строения глаза, а не с дефицитом витаминов.

Есть ягоду килограммами не нужно. Достаточно одного-двух стаканов в сезон, и то в сочетании со сбалансированным питанием. Гораздо важнее для здоровья глаз регулярно проверять зрение, контролировать зрительные нагрузки, носить солнцезащитные очки и гулять на свежем воздухе.

Ранее ученые нашли ягоду, которая замедляет старение кожи.