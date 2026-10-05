Кожа может покрыться пятнами: косметолог назвала опасные процедуры осенью

Осень многие считают идеальным временем для серьезных косметологических процедур: солнце уже не такое активное, а до новогодних праздников хочется успеть привести кожу в порядок. Однако некоторые манипуляции в этот период могут вместо сияющего лица обернуться раздражением, ожогами и пигментацией. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредила косметолог Инна Вербицкая.

По словам специалиста, особенно осторожными стоит быть с процедурами, которые повреждают верхние слои кожи. После них лицо становится более чувствительным к внешним воздействиям, поэтому даже осеннее солнце может оказаться проблемой.

«После лета кожа не всегда готова к агрессивным процедурам. Если она обезвожена, раздражена или на ней уже есть последствия солнечного воздействия, сначала нужно восстановить защитный барьер, а не пытаться сразу сделать глубокий пилинг или шлифовку», — объяснила Вербицкая.

Отдельное внимание косметолог советует уделить лазерным процедурам и фотоомоложению. Несмотря на снижение солнечной активности осенью, ультрафиолет никуда полностью не исчезает. Если кожа после процедуры остается особенно чувствительной, пренебрежение защитой может увеличить риск появления пигментации.

Опасной ошибкой специалист считает и попытку за один раз исправить все последствия лета. Желание одновременно избавиться от пигментных пятен, неровного рельефа и следов акне может привести к слишком агрессивному воздействию.

«Косметология — это не тот случай, когда чем сильнее воздействие, тем лучше результат. Иногда коже после лета гораздо нужнее восстановление и увлажнение, чем очередная травмирующая процедура», — подчеркнула Вербицкая.

При этом осень действительно остается удобным временем для многих косметологических процедур, но подбирать их, по словам специалиста, нужно с учетом состояния кожи. Особенно если летом человек много находился на солнце. Перед агрессивными пилингами, лазерными процедурами и шлифовками косметолог рекомендует сначала оценить состояние кожи и только после этого составлять план восстановления. Иначе попытка быстро подготовить лицо к зиме может закончиться совсем не тем результатом, на который рассчитывал пациент.