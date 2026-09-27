Тройной удар по желудку: в чем опасность чая с имбирем и медом

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Фото: [медиасток.рф]

Осенью многие спасаются от холода горячим чаем с лимоном, имбирем и медом. Такой напиток кажется почти универсальным средством для бодрости и согрева, однако для людей с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта он может стать причиной изжоги и боли. Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Виктория Волкова объяснила, кому стоит осторожнее относиться к популярному осеннему напитку и какие ошибки при его употреблении могут навредить.

По словам специалиста, сочетание имбиря, лимона и меда способно раздражать желудок сразу по нескольким причинам. Имбирь содержит гингеролы, которые воздействуют на рецепторы желудка, лимонная кислота может усиливать секрецию соляной кислоты, а мед, употребленный натощак, у некоторых людей провоцирует рефлюкс.

«Людям с ГЭРБ, гастритом с повышенной кислотностью и язвенной болезнью такие напитки могут принести изжогу и боли вместо пользы», — предупредила Волкова.

Особенно осторожными стоит быть тем, кто привык начинать утро с горячей воды, лимона, имбиря и ложки меда. Еще одна распространенная ошибка — добавлять в чашку слишком много имбиря или пить такой чай литрами в надежде быстрее согреться. В результате вместо приятного тепла можно получить неприятные ощущения в желудке.

Врач также советует следить за температурой напитка. Слишком горячий чай может дополнительно раздражать слизистую, поэтому лучше не употреблять его обжигающим. По рекомендации специалиста, температура напитка не должна превышать 60°C.

«Чтобы снизить риск неприятных последствий, пить чай с лимоном, имбирем и медом лучше после еды, а не натощак, не злоупотреблять добавками и соблюдать умеренность»», — добавила Волкова.

При этом здоровым людям без ограничений со стороны желудочно-кишечного тракта отказываться от любимого осеннего напитка не нужно. Главное — учитывать индивидуальную реакцию организма и не превращать согревающий чай в ежедневный «лечебный» ритуал в больших количествах.

Осенние фрукты — яблоки, сливы и виноград — могут вредить кишечнику: избыток клетчатки, фруктозы и сорбитола вызывает вздутие, спазмы и диарею, а в килограмме винограда содержится 150–200 граммов природных сахаров.

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