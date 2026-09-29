Ученые нашли чай, который чистит сосуды и снижает холестерин

Чай фучжуань улучшил работу сосудов и снизил уровень холестерина

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Ежедневное употребление китайского постферментированного чая фучжуань улучшает работу сосудов и снижает уровень «плохого» холестерина. Об этом сообщает журнал Frontiers in Nutrition.

В эксперименте участвовали 120 здоровых взрослых. В течение 12 недель одна группа ежедневно выпивала по два стакана чая фучжуань, приготовленного из 12 граммов заварки. Контрольная группа пила такое же количество воды.

К концу исследования у участников, пивших чай, снизился уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), повышенный уровень которого связан с развитием атеросклероза. Одновременно улучшилась способность сосудов расширяться в ответ на изменение кровотока — показатель нормальной работы их внутренней оболочки.

Ученые также обнаружили небольшие изменения состава кишечной микрофлоры. В частности, увеличилось количество некоторых бактерий, способных производить короткоцепочечные жирные кислоты. Их содержание было связано с показателями холестерина и работы сосудов.

Авторы считают, что регулярное употребление чая фучжуань потенциально может стать простым способом поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

Ранее биотехнолог Желянина назвала тех, кому нельзя пить травяные чаи.

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