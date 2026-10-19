«Немой» инсульт: невролог Аникина рассказала, чем опасны очаги в мозге

Невролог Аникина: немой инсульт может объединять очаги поражения

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина в интервью 360.ru раскрыла механизм формирования бессимптомного, или «немого», инсульта. По словам специалиста, патологический процесс развивается в проводниковых зонах головного мозга — участках, где проходят нервные пути, связывающие разные области органа.

«Повреждения таких участков не приводят к мгновенной потере функций, однако накапливающиеся очаги со временем способны объединяться в обширные зоны поражения», — приводит издание слова Аникиной.

Среди факторов риска развития данной патологии врач выделила нарушения сердечного ритма, атеросклероз и сахарный диабет.

Ранее врач Астафуров сообщил, что при инсульте важно запомнить время начала симптомов.

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