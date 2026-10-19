Диетолог Рафикова предупредила о последствиях нехватки клетчатки

Диетолог Рафикова рассказала о последствиях недостатка клетчатки

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Недостаток клетчатки может привести к гибели полезных бактерий в кишечнике и росту условно-патогенной флоры. Об этом сообщает KP.RU.

По словам врача, когда клетчатки не хватает, кишечный барьер нарушается. Это провоцирует вялотекущее воспаление, которое вредит сосудам и головному мозгу, а также повышает риск ожирения и инсулинорезистентности. Рафикова подчеркнула: взрослым нужно съедать около 25–35 граммов клетчатки в день. Но в среднем человек получает примерно вдвое меньше — около 15 граммов.

Таким образом, дефицит клетчатки — это не просто проблема пищеварения. Это удар по иммунитету, сосудам и обмену веществ. Овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и бобовые должны быть на столе каждый день. Иначе полезные бактерии просто не выживут.

Ранее диетолог Нишида объяснила, как в магазине отличить полезный продукт от вредного.

Актуально

Читайте также

«Добрая комната»: как рисунки и игрушки меняют атмосферу в детском отделении Серпуховской больницы

«Добрая комната»: как рисунки и игрушки меняют атмосферу в детском отделении Серпуховской больницы

Чистить зубы до завтрака — ошибка: стоматолог раскрыла главную причину

Чистить зубы до завтрака — ошибка: стоматолог раскрыла главную причину

Октябрь — последний шанс наесться витаминов: нутрициолог рассказала, что покупать на рынке

Октябрь — последний шанс наесться витаминов: нутрициолог рассказала, что покупать на рынке

Здоровое питание приводит к ожирению печени: диетолог назвала ошибки, ведущие к набору веса при ЗОЖ

Здоровое питание приводит к ожирению печени: диетолог назвала ошибки, ведущие к набору веса при ЗОЖ

«Оземпик» из холодильника: врач назвала продукты, которые снижают аппетит без уколов

«Оземпик» из холодильника: врач назвала продукты, которые снижают аппетит без уколов

Гинеколог раскрыла, какая привычка приближает наступление менопаузы

Гинеколог раскрыла, какая привычка приближает наступление менопаузы

Диетолог Михалева: при ожирении можно потерять до 14 лет жизни

Диетолог Михалева: при ожирении можно потерять до 14 лет жизни

Обычный насморк иногда приводит к реанимации: инфекционист назвала редкие, но тяжелые осложнения риновируса

Обычный насморк иногда приводит к реанимации: инфекционист назвала редкие, но тяжелые осложнения риновируса

Красота или здоровье: врач раскрыл опасность утягивающего белья

Красота или здоровье: врач раскрыл опасность утягивающего белья

«Дофаминовые прыжки»: тренер рассказал, почему это бодрящая утренняя активность без чудес

«Дофаминовые прыжки»: тренер рассказал, почему это бодрящая утренняя активность без чудес

Минздрав отозвал регистрацию ряда препаратов: что может исчезнуть из аптек

Минздрав отозвал регистрацию ряда препаратов: что может исчезнуть из аптек

Свыше 220 тыс. детей привиты от гриппа в Нижегородской области

Свыше 220 тыс. детей привиты от гриппа в Нижегородской области

Добавьте mosregtoday.ru в избранное