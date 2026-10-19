Диетолог Рафикова предупредила о последствиях нехватки клетчатки

Недостаток клетчатки может привести к гибели полезных бактерий в кишечнике и росту условно-патогенной флоры. Об этом сообщает KP.RU.

По словам врача, когда клетчатки не хватает, кишечный барьер нарушается. Это провоцирует вялотекущее воспаление, которое вредит сосудам и головному мозгу, а также повышает риск ожирения и инсулинорезистентности. Рафикова подчеркнула: взрослым нужно съедать около 25–35 граммов клетчатки в день. Но в среднем человек получает примерно вдвое меньше — около 15 граммов.

Таким образом, дефицит клетчатки — это не просто проблема пищеварения. Это удар по иммунитету, сосудам и обмену веществ. Овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и бобовые должны быть на столе каждый день. Иначе полезные бактерии просто не выживут.

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