Норма сахара у пожилых: диетолог перечислила продукты, опасные для людей старше 60 лет

С возрастом организм перестраивается, и показатели, которые для молодого человека считались бы тревожным сигналом, для пожилого могут оказаться вариантом нормы. Как рассказала « Вечерней Москве » диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова, у людей старше 60 лет норма сахара в крови натощак составляет от 3,5 до 6,5 ммоль/л.

По ее словам, при этом в разных лабораториях верхнюю границу могут корректировать до диапазона 4,6–6,4 ммоль/л — все потому, что с годами серьезно растут риски нарушений углеводного обмена из-за естественного старения и снижения чувствительности тканей к инсулину.

Медик подчеркнула, что тем не менее расслабляться не стоит: не любые повышенные значения глюкозы можно списать на возраст. Существуют четкие диагностические критерии. Преддиабет — это показатели от 5,6 до 6,9 ммоль/л, а диабет начинается с 7,0 ммоль/л и выше. Именно поэтому с годами диетолог советует сокращать долю быстрых углеводов — такой еды в рационе должно быть меньше пяти процентов. При этом важно учитывать и другие углеводные продукты, ведь в организме они все равно превращаются в сахар.

Она пояснила, что стоит убрать из рациона полностью. Сладкие напитки, кондитерские изделия, рафинированные углеводы вроде белого хлеба и сдобы, а также продукты с высоким гликемическим индексом — белый рис, картофельное пюре, кукурузные хлопья. На смену им приходят сложные углеводы с низким гликемическим индексом: цельнозерновые крупы, бобовые, овощи и несладкие фрукты. Они дают стабильную энергию без резких скачков глюкозы, поэтому отказываться от «правильных» углеводов не нужно в любом возрасте.

По мнению диетолога, главное — помнить о базовых правилах: следить за размером порций, питаться сбалансированно и контролировать количество углеводов. И регулярно проверять уровень сахара, даже если никаких симптомов нет, — ведь на ранних стадиях сахарный диабет протекает бессимптомно.

Ранее она рассказала, почему «удобное» усвоение оборачивается метаболической ловушкой.