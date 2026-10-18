Гинеколог раскрыла, какая привычка приближает наступление менопаузы

По ее словам, токсины табака повреждают фолликулы яичников. В результате у курящих женщин менопауза в среднем наступает раньше, чем у некурящих.

«Вещества, содержащиеся в табачном дыме, могут повреждать фолликулы яичников и ускорять снижение их запаса. У курящих женщин менопауза в среднем наступает раньше, чем у некурящих», — сказала Ханмирзоева.

При этом другие факторы, такие как жесткие диеты и тяжелые физические нагрузки, могут временно прекращать менструацию, но это не всегда означает истощение организма.

Хронический стресс, недосып и нерегулярное питание, по словам специалиста, влияют на гормональную регуляцию и цикл, однако прямой связи с ранней менопаузой нет. Воздействие экологии мегаполисов и хронической усталости еще изучается.

Ранее диетолог Ольга Редина в интервью интернет-изданию REGIONS назвала симптомы, при которых не стоит садиться на диету.