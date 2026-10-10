Осенние перепады температуры опасны для сердца: врач дала три совета

Резкие перепады температуры осенью могут повышать артериальное давление и увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Чтобы организм легче переносил изменения погоды, необходимо правильно одеваться, избегать резкого охлаждения и регулярно заниматься умеренной физической активностью. Об этом ТАСС рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог Дарья Елиневская.

По словам специалиста, при резком изменении температуры активируется симпатическая нервная система, отвечающая в том числе за реакцию организма на стресс. В результате кровеносные сосуды сужаются, а артериальное давление может повышаться.

Такие изменения увеличивают нагрузку на сердце и потребность сердечной мышцы в кислороде. Особенно внимательно к колебаниям температуры следует относиться людям, у которых уже диагностированы сердечно-сосудистые заболевания.

Для более комфортной адаптации к осенней погоде Елиневская рекомендует использовать принцип многослойной одежды. Это позволяет регулировать количество теплых вещей в зависимости от температуры на улице и в помещении.

Еще один совет касается перехода из тепла на холод. Врач рекомендует по возможности избегать резкой смены температурных условий и давать организму время привыкнуть к прохладному воздуху. Для этого можно ненадолго задержаться в промежуточной зоне, где температура ниже комнатной, но выше уличной.

Помочь организму адаптироваться к переменчивой погоде может и регулярная физическая активность на свежем воздухе. По словам Елиневской, умеренные нагрузки способствуют тренировке механизмов терморегуляции, благодаря которым организм приспосабливается к изменениям окружающей среды.

При этом специалист не рекомендует начинать с интенсивных тренировок. В ее рекомендациях речь идет именно об умеренной и регулярной активности, которая помогает поддерживать адаптационные возможности организма.

Особую осторожность врач советует соблюдать людям с заболеваниями сердца и сосудов. Для них заметными могут оказаться перепады температуры более чем на 7–10 градусов.

Елиневская подчеркнула, что правильный подбор одежды, постепенное привыкание к холоду и физическая активность помогают легче переносить осенние изменения погоды и снижать дополнительную нагрузку на организм.