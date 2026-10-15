«Возрастные изменения продолжаются». Когда нужен повторный лифтинг?

«После качественно выполненной операции лицо получает новый резерв своих «молодых» контуров. Но со следующего же дня после условного завершения реабилитационного периода оно «продолжает получать» свою новую долю гравитации, растяжения, скелетизации (в случае худых лиц), или же деформационных изменений (в случае более полных и тяжелых лиц)», — пояснил эксперт.

Анисимов отметил, что визуально результат сохраняется 2–3 года, после чего возрастные изменения начинают проявляться вновь. Хирург подчеркнул, что это происходит после любого типа операций — как эндоскопических, так и открытых.

На скорость старения влияют строение лица, генетика тканей, свойства коллагена и образ жизни. Курение, по словам Анисимова, сильно ухудшает микроциркуляцию в сосудах и качество тканей.

«Имеет значение и качество самой выполненной ранее операции. Я бы даже сказал, что для самого хирурга это становится едва ли не главным фактором — профессионалы всегда вначале задают вопросы себе, а уж потом ищут причины в чем-то другом», — добавил специалист.

Необходимость повторного лифтинга возникает в разные сроки. Если коррекция требуется через 10 и более лет после первой операции, это считается хорошим результатом.

«Срок повторной операции зависит и от ожиданий самого пациента. Для одних людей малейший «откат» назад в плане эстетики уже означает повод для коррекции, другие даже и не подумают об обновлении результата ранее, чем через 15–20 лет после первичной хирургии», — заключил Анисимов.

Ранее Дубцова призналась, что освежила внешность с помощью нитевого лифтинга.