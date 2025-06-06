Обнаружен штамм коронавируса, способный вызвать новую пандемию

Американские ученые выявили на территории Китая новый штамм коронавируса. Он находится в одной мутации от того, чтобы вызвать пандемию. Исследователи сообщили об этом в журнале Nature Communications.

Найденный вирус HKU5-CoV-2 относится к коронавирусам, способным проникать в клетки. Этот штамм находится всего в одном шаге к новой мутации, которая позволит ему внедряться в клетки человека. При таком мутировании этот возбудитель способен вызвать новую пандемию, способную быстро распространиться по всему земному шару.

По утверждению исследователей, новый штамм является родственником смертельного опасного вируса MERS-CoV, что передается человеку от верблюдов на Ближнем Востоке и ведет к гибели до 30% от числа им заболевших.

Эксперты говорят, что до сих пор вирусы группы HKU5 почти не изучались. Теперь же штамм HKU5-CoV-2 был найден в тех образцах, которые собрали восточных и южных китайских регионах. Его опасность в первую очередь в том, что он способен поражать заметно большее число биологических видов, где обязательно станет мутировать и в дальнейшем уже начнет поражать и человека.

«Может иметь более широкий круг хозяев и более высокий потенциал для межвидового заражения», — указали ученые.

При этом оптимизм вызывает только один факт. Эффективность нового вируса на данный момент заметно ниже, чем у COVID-19. Следовательно, его летальность и вероятность осложнений не должна быть настолько же высока.

Ранее россиянам прокомментировали ситуацию с вирусом Коксаки, который поражает туристов в Турции. По словам экспертов, заболевание не носит характер вспышки. Пока фиксируются единичные случаи заболеваний на миллионы людей. Он передается через воду, пищу и грязные руки. Особую опасность он представляет для детей до 10 лет, у которых может вызвать серьезные осложнения.