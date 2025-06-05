Россиянам рассказали, стоит ли ехать в Турцию во время вспышки вируса Коксаки
АТОР: ситуация с распространением вируса Коксаки в Турции сезонная
Фото: [unsplash.com]
Ассоциация туроператоров России (АТОР) прокомментировала KP.RU информацию о распространении вируса Коксаки в Турции.
В соцсетях активно обсуждают случаи заражения вирусом Коксаки среди туристов в Турции. Заболевание, получившее в народе название «турецкая ветрянка», вызывает сыпь и кишечные расстройства, но на самом деле не имеет ничего общего с ветряной оспой. В АТОР отметили: несмотря на случаи, ситуация с заболеванием не носит характера вспышки.
«Фиксируются только единичные обращения — не больше, чем в прошлом году, на миллионы отдыхающих», — указали в материале ответ ассоциации.
Отмечается, что вирус Коксаки передается через воду, пищу и грязные руки. Особую опасность он представляет для детей до 10 лет, у которых может вызвать серьезные осложнения — от асептического менингита до проблем с сердцем.
Врачи рекомендуют туристам простые меры предосторожности:
- тщательно мыть руки перед едой,
- использовать бутилированную воду,
- избегать проглатывания морской воды,
- ограничить пребывание в местах скопления людей.
Ранее турэксперт Мкртчян пояснил влияние вируса Коксаки на отдых российских туристов в Турции.