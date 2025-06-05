Россиянам рассказали, стоит ли ехать в Турцию во время вспышки вируса Коксаки

В соцсетях активно обсуждают случаи заражения вирусом Коксаки среди туристов в Турции. Заболевание, получившее в народе название «турецкая ветрянка», вызывает сыпь и кишечные расстройства, но на самом деле не имеет ничего общего с ветряной оспой. В АТОР отметили: несмотря на случаи, ситуация с заболеванием не носит характера вспышки.

«Фиксируются только единичные обращения — не больше, чем в прошлом году, на миллионы отдыхающих», — указали в материале ответ ассоциации.

Отмечается, что вирус Коксаки передается через воду, пищу и грязные руки. Особую опасность он представляет для детей до 10 лет, у которых может вызвать серьезные осложнения — от асептического менингита до проблем с сердцем.

Врачи рекомендуют туристам простые меры предосторожности:

тщательно мыть руки перед едой,

использовать бутилированную воду,

избегать проглатывания морской воды,

ограничить пребывание в местах скопления людей.

Ранее турэксперт Мкртчян пояснил влияние вируса Коксаки на отдых российских туристов в Турции.