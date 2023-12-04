Остеопат Животов перечислил способы избавления от храпа

По словам врача-остеопата Владимира Животова, для избавления от храпа во сне необходима последовательная работа со специалистом. Об этом сообщает « Газета.ру ».

Он добавил, что храп появляется на фоне колебаний во время вдоха чересчур расслабленной небной занавески, отделяющей полость рта от носоглотки, либо из-за отечности слизистой оболочки воздушных путей. Кроме того, причиной могут являться курение, употребление алкогольных напитков, избыточный вес, аллергии и искривление носовой перегородки.

По мнению медика, для избавления от данной проблемы следует убрать препятствия по пути следования нервов, ответственных за работу небной занавески. Врач-остеопат также может восстановить правильное положение костей в голове.