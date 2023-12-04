Остеопат Животов перечислил способы избавления от храпа
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По словам врача-остеопата Владимира Животова, для избавления от храпа во сне необходима последовательная работа со специалистом. Об этом сообщает «Газета.ру».
Он добавил, что храп появляется на фоне колебаний во время вдоха чересчур расслабленной небной занавески, отделяющей полость рта от носоглотки, либо из-за отечности слизистой оболочки воздушных путей. Кроме того, причиной могут являться курение, употребление алкогольных напитков, избыточный вес, аллергии и искривление носовой перегородки.
По мнению медика, для избавления от данной проблемы следует убрать препятствия по пути следования нервов, ответственных за работу небной занавески. Врач-остеопат также может восстановить правильное положение костей в голове.