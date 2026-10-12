«Открывает рот, и вдруг полезли черви»: Мясников рассказал о случае из практики в Африке

Врач Мясников рассказал, как нашел червей в легких у пациентки в Африке

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников поделился историей пациентки, с которой столкнулся в Африке. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По воспоминаниям Мясникова, в молодости он работал в Африке. Однажды на прием к нему пришла жена бразильского посла. В ходе обследования врач выявил у женщины паразитов в легких.

«[Пациентка] открывает рот, и вдруг [полезли] вот эти блестящие черви по 20 сантиметров [в длину]. Они через легкие проникли... В общем, это было испытание для моей нервной системы», — рассказал Мясникова.

Доктор отметил, что подобные случаи характерны для экзотических стран и практически не встречаются в России.

Ранее доктор Мясников объяснил, почему опасны требования выписать таблетки сразу.

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