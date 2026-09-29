Меняют формулу: эндокринолог предупредила о вреде просроченных БАДов

Многие из нас привыкли хранить витамины и БАДы годами, считая, что они не портятся, как обычные продукты. Однако это опасное заблуждение. Врач-эндокринолог, диетолог и диабетолог Екатерина Казачкова в интервью радио Sputnik предупредила: принимать просроченные витамины категорически нельзя.

По ее словам, после истечения срока годности активные вещества, входящие в состав, начинают трансформироваться, и их формула меняется. Производитель уже не несет ответственности за то, что происходит с препаратом дальше, а значит, вы не можете быть уверены в его безопасности. Почему же это так опасно? Витамины — это химические соединения, которые обладают высокой активностью. Со временем они могут распадаться, вступать в реакции с другими компонентами или образовывать новые вещества, чье действие на организм абсолютно непредсказуемо. То, что было полезно вчера, сегодня может превратиться в яд. Никто не гарантирует, что просроченная таблетка сохранит хотя бы часть заявленных свойств, зато риск получить нежелательный эффект возрастает многократно. Вместо поддержки иммунитета или улучшения самочувствия вы рискуете столкнуться с аллергией, отравлением или другими неприятными последствиями.

Медик добавила, что, к сожалению, многие игнорируют сроки годности, руководствуясь принципом «ничего не станется». Но химия не прощает такого легкомыслия. Любая структура имеет свой предел стабильности, и витамины — не исключение. Если на упаковке указана дата, после которой производитель не рекомендует использовать продукт, это не формальность, а предупреждение. Игнорируя его, вы играете в рулетку со своим здоровьем.

По ее мнению, не стоит рисковать и принимать просроченные витамины и БАДы. Даже если внешне они выглядят нормально, их внутренняя формула могла измениться, и последствия могут быть самыми серьезными. Лучше выбросить просроченную упаковку и купить свежую, чем потом разбираться с проблемами, которые вы сами себе создали. Здоровье слишком ценно, чтобы экономить на нем таким образом.

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