Онищенко предупредил об опасном сочетании порошков от простуды

Эпидемиолог Онищенко запретил сочетать порошки от простуды с алкоголем

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Алкоголь и кофе нельзя сочетать с горячими порошками от простуды. Об этом сообщает Life.ru.

По словам эпидемиолога, особенно опасно сочетание парацетамол с алкоголем. Оба вещества нагружают печень, и совместный прием может привести к серьезным последствиям. Онищенко также призвал не превышать дозировку лекарств в надежде быстрее выздороветь — это не ускорит процесс, а только добавит рисков.

Отдельно он предостерег от кофе во время приема горячих порошков. Кофеин может усиливать симптомы простуды. Академик подчеркнул: пакетики нельзя запивать ни кофе, ни алкоголем. Если принять препарат с парацетамолом при первых признаках болезни, можно остановить ее развитие.

Поэтому первым делом стоит выпить лекарство, а не экспериментировать с сомнительными методами. Так что если вы простыли, не спешите «лечиться» спиртным или бодриться кофе — это только усугубит ситуацию.

Ранее профессор Секачева назвала вирусы, повышающие риск рака.

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