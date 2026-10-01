Онищенко предупредил об опасном сочетании порошков от простуды

Алкоголь и кофе нельзя сочетать с горячими порошками от простуды. Об этом сообщает Life.ru.

По словам эпидемиолога, особенно опасно сочетание парацетамол с алкоголем. Оба вещества нагружают печень, и совместный прием может привести к серьезным последствиям. Онищенко также призвал не превышать дозировку лекарств в надежде быстрее выздороветь — это не ускорит процесс, а только добавит рисков.

Отдельно он предостерег от кофе во время приема горячих порошков. Кофеин может усиливать симптомы простуды. Академик подчеркнул: пакетики нельзя запивать ни кофе, ни алкоголем. Если принять препарат с парацетамолом при первых признаках болезни, можно остановить ее развитие.

Поэтому первым делом стоит выпить лекарство, а не экспериментировать с сомнительными методами. Так что если вы простыли, не спешите «лечиться» спиртным или бодриться кофе — это только усугубит ситуацию.

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