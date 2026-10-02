Сашими и роллы с рыбой: специалист рассказала о рационе при похудении

Технолог Криволап: роллы могут вписаться в рацион при похудении

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Роллы не обязательно исключать из рациона при снижении веса. При выборе блюд стоит учитывать состав, количество риса, начинку и соусы. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный технолог «Много лосося» Александра Криволап.

По словам специалиста, более подходящими вариантами могут быть роллы с рисом, нори, лососем, тунцом, креветкой или авокадо. Лосось является источником белка и омега-3 жирных кислот.

При этом способ приготовления существенно влияет на калорийность. Темпура содержит дополнительный жир из-за обжаривания, а в запеченных роллах калорийность может значительно повышаться за счет соуса. В качестве альтернативы роллам с большим количеством риса эксперт предложила сашими, которые позволяют получить рыбу без дополнительных углеводов и добавок. Их можно сочетать с овощами или салатом.

Не обязательно исключать и мисо-суп. По оценке Криволап, одна порция содержит около 50–100 ккал, до 7 г белка и 4 г клетчатки. В состав блюда входят ферментированная мисо-паста, тофу, водоросли и грибы, которые являются источниками белка, йода и клетчатки.

Ранее кардиолог назвала привычки для здоровья кишечника и сердца.

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