Эксперты рассказали о растительных средствах при симптомах ОРВИ у детей

Растительные компоненты могут использоваться для облегчения отдельных симптомов ОРВИ у детей. Об этом « Газете.Ru » сообщили в сети аптек «ТвояАптека.рф».

При кашле специалисты выделили экстракты плюща, подорожника, алтея и тимьяна. Компоненты плюща способствуют разжижению секрета в бронхах, а подорожник и алтей применяются для смягчения сухого кашля и раздражения горла.

Для облегчения лихорадочного состояния в составе растительных средств используются листья и ягоды малины, а также цветки липы и бузины. Экстракт ивы применяют в средствах, направленных на уменьшение воспаления и головной боли при простуде.

При заложенности носа могут использоваться мята и эвкалипт, а в комплексных препаратах — экстракты горечавки, первоцвета, щавеля и бузины. Они способствуют разжижению густой слизи и улучшению ее оттока.

По данным аптечной сети, до 20% продаж детских фитосредств приходится на растительные сиропы, около 15% — на травяные чаи и сборы, еще примерно 9% — на растительные БАДы.

При этом фитопрепараты рассматриваются именно как средство симптоматической поддержки и не предназначены для лечения самой вирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что витамин D связали со снижением риска ишемической болезни сердца.