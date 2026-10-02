Эксперты рассказали о растительных средствах при симптомах ОРВИ у детей

ТвояАптека.рф: растительные средства могут облегчать симптомы ОРВИ у детей

Здоровье

Растительные компоненты могут использоваться для облегчения отдельных симптомов ОРВИ у детей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сети аптек «ТвояАптека.рф».

При кашле специалисты выделили экстракты плюща, подорожника, алтея и тимьяна. Компоненты плюща способствуют разжижению секрета в бронхах, а подорожник и алтей применяются для смягчения сухого кашля и раздражения горла.

Для облегчения лихорадочного состояния в составе растительных средств используются листья и ягоды малины, а также цветки липы и бузины. Экстракт ивы применяют в средствах, направленных на уменьшение воспаления и головной боли при простуде.

При заложенности носа могут использоваться мята и эвкалипт, а в комплексных препаратах — экстракты горечавки, первоцвета, щавеля и бузины. Они способствуют разжижению густой слизи и улучшению ее оттока.

По данным аптечной сети, до 20% продаж детских фитосредств приходится на растительные сиропы, около 15% — на травяные чаи и сборы, еще примерно 9% — на растительные БАДы.

При этом фитопрепараты рассматриваются именно как средство симптоматической поддержки и не предназначены для лечения самой вирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что витамин D связали со снижением риска ишемической болезни сердца.

Читайте также

Ученые нашли продукт, который может защитить от деменции

Ученые нашли продукт, который может защитить от деменции

Матча довела женщину до зависимости и 13 лишних килограммов

Матча довела женщину до зависимости и 13 лишних килограммов

Укололась и постарела: диетолог предупредил о лице «усталой лошади» после похудения

Укололась и постарела: диетолог предупредил о лице «усталой лошади» после похудения

Опухоль может долго молчать: какие виды рака особенно коварны на ранних стадиях

Опухоль может долго молчать: какие виды рака особенно коварны на ранних стадиях

После прививки: врач рассказала, когда жар — сигнал другой инфекции

После прививки: врач рассказала, когда жар — сигнал другой инфекции

Криоабляция и рост вмешательств: стало известно, как меняется кардиопомощь в Рязанской области

Криоабляция и рост вмешательств: стало известно, как меняется кардиопомощь в Рязанской области

Печень в жиру за месяц: нарколог предупредил о последствиях ежедневного алкоголя

Печень в жиру за месяц: нарколог предупредил о последствиях ежедневного алкоголя

Пять признаков, что в вас живут паразиты: эндокринолог назвала неочевидные симптомы

Пять признаков, что в вас живут паразиты: эндокринолог назвала неочевидные симптомы

Онищенко предупредил об опасном сочетании порошков от простуды

Онищенко предупредил об опасном сочетании порошков от простуды

Квашеная капуста вместо аптеки: терапевт раскрыла способ восстановить кишечник

Квашеная капуста вместо аптеки: терапевт раскрыла способ восстановить кишечник

«Идеальный продукт для гипертоников»: чем еще полезен кабачок?

«Идеальный продукт для гипертоников»: чем еще полезен кабачок?

Тихая сладкая угроза. Диетолог Поляков рассказал, чем опасен сахар для кишечника

Тихая сладкая угроза. Диетолог Поляков рассказал, чем опасен сахар для кишечника

Добавьте mosregtoday.ru в избранное