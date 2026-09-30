Сок оказался бесполезен для сердца

Цельные фрукты оказались связаны с лучшим состоянием сердечно-сосудистой системы. А вот для стопроцентного сока такой зависимости ученые не нашли. Об этом сообщает журнал Current Developments in Nutrition.

Специалисты Университета Северной Дакоты проанализировали данные более 371 тыс. человек. Они сравнили, как часто люди едят цельные фрукты и пьют сок, с распространенностью гипертонии, повышенного холестерина, ишемической болезни сердца и инфаркта. Учитывались возраст, доход, образование, курение и другие факторы.

Результат оказался красноречивым: те, кто реже ел цельные фрукты, чаще сталкивались со всеми четырьмя проблемами. Для сока такой последовательной связи не выявили. Причина, вероятно, в клетчатке. В цельных фруктах она сохраняется, а при отжиме сока в значительной степени теряется. Клетчатка замедляет поступление сахара в кровь. Кроме того, фрукты и сок различаются по содержанию полифенолов — полезных растительных соединений.

Так что если хотите поддержать сердце, выбирайте яблоко, а не стакан сока. Цельный фрукт — это не просто витамины, но и клетчатка, и полифенолы, которые работают в комплексе. Сок же, даже стопроцентный, такой пользой не обладает.

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