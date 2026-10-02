Эксперты развеяли популярные советы о сне

Эксперт Троксель развеяла популярные мифы и советы о сне

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Восемь часов сна — не догма, трекеры не спасут, а магний с мелатонином — не волшебная таблетка. Эксперты по сну разобрали популярные советы и выяснили, какие из них бесполезны. Об этом сообщает Women's Health.

Главный миф, в который верят миллионы — обязательные восемь часов. Эксперт по сну Венди Троксель и нейропсихолог Джулия Коган уверены: эта цифра не универсальна. Норма у каждого своя, и один день недосыпа не разрушит здоровье. Куда важнее, как вы себя чувствуете, а не сколько времени провели в постели.

Второй сюрприз: гигиена сна — не лечение. Шторы блэкаут, тишина и отказ от телефона перед сном действительно помогают высыпаться. Но если у вас бессонница, эти меры не решат проблему. Коган подчеркивает: с нарушениями сна лучше всего справляется когнитивно-поведенческая терапия. Это не просто разговор с психологом, а доказанный метод, который работает эффективнее многих препаратов.

Троксель добавила: БАДы для сна — отдельная история. Магний и мелатонин, которые продаются как чудо-средства, на деле не так уж полезны. А трекеры сна, которые многие носят на запястье, могут даже навредить. Если зацикливаться на цифрах, можно начать тревожиться из-за каждого «неправильного» показателя. Надежнее доверять собственным ощущениям: если вы бодры и полны сил, значит, все в порядке.

Так что не стоит слепо следовать трендам. Универсальных рецептов нет, и это, пожалуй, главный вывод.

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