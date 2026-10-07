«Опасный» плод оказался суперфудом: почему айву стоит есть?

Диетолог Кострова: айва богата пектином и полезна при запекании

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Романова/Сгенерировано нейросетью]

Существует немало мифов, связанных с айвой: от бесполезности до вреда для желудка. Однако существуют способы приготовления, при которых этот плод принесет пользу организму. Об этом aif.ru сообщила диетолог Виктория Кострова.

По ее словам, основная ценность айвы заключается в рекордно высоком содержании растворимой клетчатки — пектина, который действует как мягкий энтеросорбент. Кроме того, плод богат калием и медью, а также содержит антиоксиданты, поддерживающие тонус сосудов.

«Айву нужно подвергать термической обработке. При запекании, тушении или томлении с водой протопектин переходит в растворимый пектин: мякоть становится нежной, вяжущий вкус уходит, а полезные волокна сохраняются», — пояснила специалист.

Кострова отметила, что айву можно запекать с корицей и грецкими орехами, тушить с мясом, добавлять в рагу и сочетать с птицей.

Ранее сообщалось о том, что нутрициолог Русакова сравнила пользу арбузов и дынь в разгар сезона.

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