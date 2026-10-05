Надпись sugar free не спасает зубы от энергетиков: стоматолог назвал главные угрозы

Принято считать, что главный враг сердца в яркой банке — это лошадиные дозы кофеина. Однако для здоровья улыбки куда большую угрозу представляют скрытые компоненты, о которых редко говорят в контексте стоматологии. Стоматолог-хирург, имплантолог и пародонтолог Арам Давидян в интервью радио Sputnik раскрыл истинные механизмы разрушения эмали, которые запускает каждая порция бодрящего напитка.

По словам специалиста, сладкая газировка наносит удар сразу с двух флангов. Кариес провоцируют свободные сахара, которые нарушают хрупкий баланс между естественной деминерализацией и восстановлением зуба. В это же время агрессивные кислоты буквально растворяют твердую ткань, вызывая эрозию. В результате напиток превращается в химический коктейль, где один компонент обеспечивает бактериям пищу, а второй напрямую уничтожает защитный слой зуба.

Он подчеркнул, что при этом надпись «sugar free» на этикетке — лишь ловушка для доверчивых потребителей. Отсутствие сахара действительно лишает кариес питательной среды, но кислотная атака никуда не исчезает. Без сахара напиток остается таким же беспощадным к эмали, продолжая ее химически травить. Огромную роль играет и культура потребления. Одно дело — выпить банку залпом за обедом, и совсем другое — цедить ее мелкими глотками в течение трех часов, поставив рядом с рабочим ноутбуком. Во втором случае зубы подвергаются непрерывной химической бомбардировке. Слюна способна нейтрализовать кислоту и запустить процесс реминерализации, но на это требуется время. Постоянный контакт просто не дает природной защите сработать.

Сохранить зубы, не отказываясь от стимуляторов полностью, вполне реально, но для этого придется пересмотреть привычки. Давидян подчеркивает, что здесь важна совокупность факторов: от исходного состояния эмали и качества ежедневной гигиены до индивидуальных свойств слюны и общего рациона. Однако главная ошибка, которую совершают люди после употребления энергетика, кроется в попытке навести чистоту слишком поспешно. Как отмечает стоматолог, после контакта с кислотой поверхность зуба становится крайне уязвимой. Если схватиться за щетку сразу после глотка, щетина сработает как наждачная бумага, буквально стирая размягченную эмаль. Правильный алгоритм спасения улыбки выглядит иначе: сначала нужно выпить обычной воды, чтобы смыть агрессивную среду, и только спустя некоторое время приступать к чистке.

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